Венгрия призывает одуматься всех, кто препятствует мирному решению конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия призывает к мирному решению конфликта на Украине
Global Look Press

Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает РИА Новости.

«Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны, поэтому мы, венгры, заинтересованы в мире», — сказал он журналистам.

Венгерский дипломат также отметил, что стране «жизненно необходимо» энергетическое сотрудничество с Россией.

До этого Сийярто сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан нацелен сделать беспрепятственным сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики. В то же время он предостерег Россию от неправильного понимания политики ЕС. По его словам, в Брюсселе в отношении России сейчас настроения имеют противоположный вектор тому, что в Будапеште.

9 декабря Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он заявил о намерении укрепить двусторонние связи и стимулировать экономические инициативы. Дипломат также подчеркнул, что после завершения конфликта на Украине мировая экономика ощутимо восстановится, открывая новые горизонты для торгового диалога и взаимовыгодных партнерств между странами.

Ранее Венгрия захотела оспорить в суде решение ЕС о запрете российских энергоресурсов.

