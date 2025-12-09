На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о реакции чиновников Украины на недавнее предложение о мире

Трамп заявил, что недавнее предложение по Украине понравилось чиновникам Зеленского
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Politico, что недавнее предложение по урегулированию на Украине понравилось высокопоставленным чиновникам из команды украинского лидера Владимира Зеленского.

«Его людям это предложение очень понравилось. Его помощникам, его высшему руководству оно понравилось», — сказал американский лидер.

9 декабря портал Axios писал со ссылкой на источники, что администрация Трампа считает Европу главным препятствием на пути урегулирования ситуации на Украине. Согласно заявлению издания, США настаивают, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон оказывает на Россию.

До этого Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили Зеленского в том, что он раздражает главного союзника Украины.

