Лукашенко назвал литовцев и поляков своими людьми, с которыми можно договориться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с конфликтной ситуацией с Литвой назвал литовцев и поляков «своими людьми», с которыми всегда можно договориться. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, для решения разногласий с соседями нет необходимости привлекать США, Россию или Украину.

«Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.

Политик заверил, что Белоруссия готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям, сев за стол переговоров. Лукашенко подчеркнул, что других вариантов решения проблемы нет.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

30 ноября МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в ЕК с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Белоруссии в связи закрытием границы. В частности, республика разрабатывает пакет санкций против Минска, к которым просит присоединиться ЕС.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости актуализировать оборонные действия на фоне милитаризации Запада.