На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США

Новая версия мирного плана Вашингтона включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Об этом в беседе с Axios заявил неназванный украинский чиновник.

Данная версия обсуждалась в ходе телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа.

«Чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье», — говорится в материале.

Не уточняется, о каких конкретно жестких условиях идет речь.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных инициатив США может обернуться его уходом.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский не ознакомился с актуальной версией плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что мирный план Трампа по Украине сократили.