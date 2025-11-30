Литва попросила Еврокомиссию помочь вернуть свои фуры из Белоруссии

МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Белоруссии. Об этом говорится в заявлениях литовских ведомств, передает ТАСС.

В частности, Литва разрабатывает пакет санкций против Белоруссии, к которым просит присоединиться Евросоюз.

«Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров», — говорится в сообщении.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия Литвы на границе.