Лукашенко призвал Совбез принять меры на фоне действий Запада

Лукашенко: надо актуализировать оборонные действия на фоне милитаризации Запада
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что на фоне милитаризации стран Запада республике необходимо актуализировать оборонные действия. Об этом сообщает БелТА.

По словам политика, западные страны должны увидеть, что Белоруссия готова «защищать каждый клочок нашей земли».

Президент отметил, что военной безопасности и обороне Белоруссии уделяется большое внимание, и это особенно актуально с учетом обстановки в мире и милитаризации Запада.

Белорусский лидер добавил, что невозможно не заметить мобилизацию и милитаризацию в западных странах, то, что они тратят огромные деньги на на противостояние России и Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия ни на кого не собирается нападать, ей достаточно того, что она имеет.

27 ноября Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне, по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы.

Ранее в Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне.

