Путин направил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР

Президент России Владимир Путин направил семье скончавшегося российского посла в КНДР Александра Мацегоры телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам представителя Кремля, глава государства отметил высочайшие профессиональные качества дипломата и его вклад в развитие отношений России с Северной Кореей.

Мацегора умер 6 декабря, ему было 70 лет. Обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный вклад в развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей.

Мацегора занимал пост посла в КНДР с декабря 2014 года. В сентябре 2018 года Путин наградил его орденом Дружбы за заслуги в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу государству.

Мацегора родился в Одессе в ноябре 1955 года. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе находился с 1999 года, занимал, в частности, должность заместителя директора первого департамента Азии МИД РФ и советника-посланника посольства России в КНДР.

Ранее Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти посла РФ в КНДР.