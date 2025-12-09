Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн

В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток на сумму около $156 млн. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По данным следствия, в 2014–2018 годах Бай Тяньхуэй, будучи гендиректором компании, злоупотреблял своим служебным положением и помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. Взамен он получил от третьих лиц внушительные суммы в размере 1,108 млрд юаней (около $156 млн).

В мае 2024 года суд признал вину Тяньхуэя в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к смертной казни. Кроме того, мужчину лишили политических прав и конфисковали личное имущество. Осужденный пытался оспорить смертный приговор, однако в феврале этого года суд отклонил его апелляцию, несмотря на то, что Бай Тяньхуэй сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.

До этого в Китае казнили 61-летнюю женщину, которая вместе с сообщниками похищала и продавала детей. Суд установил, что с 1993 по 2003 год женщина вместе с сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу и Юньнань и города Чунцин. После этого они были проданы в провинции Хэбэй.

По информации китайских СМИ, первым она продала собственного ребенка. В 2004 году женщину уже арестовывали за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека, и она получила всего восемь лет лишения свободы.

Ранее в Японии казнили преступника, убивавшего депрессивных подростков.