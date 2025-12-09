На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн

В Китае казнили экс-главу инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки на $156 млн
true
true
true
close
David J. Phillip/AP

В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток на сумму около $156 млн. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По данным следствия, в 2014–2018 годах Бай Тяньхуэй, будучи гендиректором компании, злоупотреблял своим служебным положением и помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. Взамен он получил от третьих лиц внушительные суммы в размере 1,108 млрд юаней (около $156 млн).

В мае 2024 года суд признал вину Тяньхуэя в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к смертной казни. Кроме того, мужчину лишили политических прав и конфисковали личное имущество. Осужденный пытался оспорить смертный приговор, однако в феврале этого года суд отклонил его апелляцию, несмотря на то, что Бай Тяньхуэй сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.

До этого в Китае казнили 61-летнюю женщину, которая вместе с сообщниками похищала и продавала детей. Суд установил, что с 1993 по 2003 год женщина вместе с сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу и Юньнань и города Чунцин. После этого они были проданы в провинции Хэбэй.

По информации китайских СМИ, первым она продала собственного ребенка. В 2004 году женщину уже арестовывали за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека, и она получила всего восемь лет лишения свободы.

Ранее в Японии казнили преступника, убивавшего депрессивных подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами