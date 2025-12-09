Позиция России в контексте ухудшения отношений Токио и Пекина из-за Тайваня удивила Китай, в КНР считают, что РФ – «настоящий друг» для китайского народа. Об этом пишет издание Sohu.

Как отмечает издание, в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет место все более возрастающая напряженность на фоне непростых отношений между КНР и Японией. Новый премьер Японии Санаэ Такаити обещала дать военный ответ в случае попытки Китая взять под контроль Тайвань. Это не могло не привести к ухудшению отношений Пекина и Токио, отмечает Sohu.

В Пекине, отмечается в материале, «вступились» за Китай на фоне такой международно-политической проблемы. К примеру, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воинственная риторика и действия нынешних японских властей ведут к усилению напряженности в регионе.

«Россия — настоящий друг», — подчеркивает издание.

7 декабря Япония выразила «решительный протест» Китаю из-за того, что военный самолет КНР наводил радары на ее истребители у острова Окинава.

В японском минобороны заявили, что китайский J-15 взлетел с авианосца «Ляонин» и дважды наводил радары на японские F-15 (на фото). Сначала на примерно три минуты, а позднее — на полчаса. В ответ Токио по тревоге поднял истребители для преследования самолетов Китая. Они двигались на безопасном расстоянии от них и не предпринимали действий, которые можно было бы расценить как провокацию.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми назвал инцидент «крайне прискорбным» и «опасным» действием, «выходящим за рамки, необходимые для безопасной эксплуатации воздушных судов».

Ранее в Китае рассказали о «сюрпризе» России для нового премьера Японии.