Япония выразила протест Китаю из-за «прискорбного» инцидента с истребителями

Япония выразила «решительный протест» Китаю из-за того, что военный самолет КНР наводил радары на ее истребители у острова Окинава, передает The Associated Press.

В японском минобороны заявили, что китайский J-15 взлетел с авианосца «Ляонин» и дважды наводил радары на японские F-15 (на фото). Сначала на примерно три минуты, а позднее — на полчаса. В ответ Токио по тревоге поднял истребители для преследования самолетов Китая. Они двигались на безопасном расстоянии от них и не предпринимали действий, которые можно было бы расценить как провокацию.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми назвал инцидент «крайне прискорбным» и «опасным» действием, «выходящим за рамки, необходимые для безопасной эксплуатации воздушных судов».

В ноябре стало известно, что страна может лишиться больших панд в своих зоопарках из-за ухудшения отношений с Китаем. Оно произошло после заявлений нового премьера Японии Санаэ Такаити о возможном кризисе вокруг Тайваня.

Ее слова о том, что военный сценарий вокруг острова может создать для Токио «угрозу выживания», вызвали недовольство в Пекине. На этом фоне под вопросом оказалось продление программы аренды панд, а срок возвращения родившихся в Японии детенышей Сяо Сяо и Лэй Лэй истекает в феврале.

Ранее в Китае рассказали о «сюрпризе» России для нового премьера Японии.