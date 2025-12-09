На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу назвал условие для поддержания стабильности и безопасности в Евразии

Евгений Биятов/РИА Новости

Россия выступает за укрепление асеаноцентричной системы для поддержания стабильности и безопасности в Евразии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас наблюдается деградация ситуации в области безопасности в Европе, а также в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — заявил Шойгу, добавив, что эта инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Шойгу отметил, что одним из элементов этой идеи является укрепление асеаноцентричной системы, которая на данный момент проходит проверку на прочность.

Термин «асеаноцентричность» означает концепцию, закрепляющую ведущую роль в формировании многосторонних институтов, функционировании региональной архитектуры безопасности и развития интеграционных процессов.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что все страны в мире должны получить гарантии собственной безопасности, однако не за счет безопасности и интересов других государств. Российский лидер назвал важным «сделать Евразию пространством мира и стабильности». В связи с чем он призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии и подчеркнул, что «подход РФ остается принципиальным и неизменным».

Ранее дипломат рассказал о подготовке НАТО к большой войне с Россией.

