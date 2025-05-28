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Путин рассказал, какой должна быть новая архитектура безопасности

Путин: новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обратившись с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,. Его слова приводит РИА Новости.

Путин призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии и подчеркнул, что «подход РФ остается принципиальным и неизменным».

«Выстраивая совместную работу в области безопасности, нужно опираться на исторический опыт и уроки прошлого», — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что все страны должны получить гарантии собственной безопасности, однако не за счет безопасности и интересов других государств. Президент назвал важным «сделать Евразию пространством мира и стабильности».

23 мая Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) РФ с другими странами. В ходе встречи президент назвал ВТС стратегически важной сферой.

Ранее в Белом доме заявили, что Путин почти сжег «золотой мост» Трампа.

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