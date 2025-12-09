На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

Семидесятиоднолетний Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США
true
true
true
close
Heather Diehl/Getty Images

В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана состоялось необычное спортивное состязание: 71-летний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший выиграл в подтягиваниях у 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочери. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом соревнований представители министерств рассказали о запланированных инвестициях в американские аэропорты. Затем, в качестве развлечения, они решили продемонстрировать свою физическую форму.

Кеннеди-младший смог 20 раз подтянуться на перекладине, продемонстрировав впечатляющую для своего возраста силу (последнее подтягивание далось ему с видимым усилием). Даффи выполнил 10 подтягиваний, его дочь – 13.

Однако самым результативным участником оказался фитнес-блогер Пол Саладино, также присутствовавший на мероприятии, который подтянулся 21 раз. Журналисты, освещавшие событие, воздержались от участия в соревновании.

В начале декабря в США вышла книга 32-летней журналистки Оливии Нуцци «Американская песнь» о голубоглазом «Политике», в котором читатели узнали министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди — младшего.

Ранее Кеннеди-младший связал обрезание с аутизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами