Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана состоялось необычное спортивное состязание: 71-летний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший выиграл в подтягиваниях у 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочери. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом соревнований представители министерств рассказали о запланированных инвестициях в американские аэропорты. Затем, в качестве развлечения, они решили продемонстрировать свою физическую форму.

Кеннеди-младший смог 20 раз подтянуться на перекладине, продемонстрировав впечатляющую для своего возраста силу (последнее подтягивание далось ему с видимым усилием). Даффи выполнил 10 подтягиваний, его дочь – 13.

Однако самым результативным участником оказался фитнес-блогер Пол Саладино, также присутствовавший на мероприятии, который подтянулся 21 раз. Журналисты, освещавшие событие, воздержались от участия в соревновании.

В начале декабря в США вышла книга 32-летней журналистки Оливии Нуцци «Американская песнь» о голубоглазом «Политике», в котором читатели узнали министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди — младшего.

Ранее Кеннеди-младший связал обрезание с аутизмом.