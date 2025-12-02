На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В новой книге о Роберте Ф. Кеннеди-младшем рассказали о его наркозависимости

true
true
true
close
xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

В США вышла книга 32-летней журналистки Оливии Нуцци «Американская песнь» о голубоглазом «Политике», в котором читатели узнали министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Об этом пишет News York Post.

71-летний «Политик», утверждает она, тайком от жены употреблял галлюциногенный препарат ДМТ. Кроме того, герой книги Нуцци употреблял и другие наркотики.

«Которые иногда мешали ему выполнять работу по предвыборной кампании. Когда я подняла эту тему, он все отрицал», — пишет журналистка.

Кроме того, мужчина рассказал ей об одном лете, когда он жил с музыкантами Китом Ричардсом и Джоном Филлипсом, и артисты якобы купили аптеку, чтобы иметь доступ к амфетаминам.

Известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший действительно боролся с наркотической зависимостью. В 2024 году он был кандидатом в президенты США — тогда и вскрылась информация о его предположительном романе с Нуцци.

Накануне в России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна.

Ранее бывший испанский король рассказал в мемуарах, как стал причиной кончины своего брата.

