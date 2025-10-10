Глава минздрава США связал обрезание с аутизмом

Кеннеди-младший: обрезание в детстве может быть связано с аутизмом

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди — младший заявил, что между обрезанием и аутизмом существует тесная связь. Его слова передает газета New York Post.

«Есть два исследования, которые показывают, что у детей, которым рано сделали обрезание, уровень заболеваемости аутизмом в два раза выше, и весьма вероятно, что им давали тайленол (парацетамол. — «Газета.Ru»», — сказал Кеннеди президенту Дональду Трампу во время заседания кабинета министров.

Министр не уточнил, о каком исследовании идет речь, но датское исследование, проведенное в 2015 году и охватившее около 343 тыс. представителей поколения Z, показало, что обрезанные мальчики с большей вероятностью заболевают аутизмом в возрасте до 10 лет по сравнению с необрезанными сверстниками. Исследователи выдвинули гипотезу, что боль и стрессовое хирургическое вмешательство в раннем возрасте могут повысить риск возникновения проблем с неврологическим развитием, поведением или психологических проблем в будущем.

Заявление Кеннеди прозвучало через две недели после того, как Трамп сообщил, что тайленол «не полезен» беременным женщинам, если у них нет высокой температуры, предупредив, что это может повысить риск развития аутизма у ребенка.

Президент призвал матерей «терпеть», если они испытывают боль, и потребовал обновить инструкцию к препарату.

Ранее Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме.