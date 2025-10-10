На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава минздрава США связал обрезание с аутизмом

Кеннеди-младший: обрезание в детстве может быть связано с аутизмом
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди — младший заявил, что между обрезанием и аутизмом существует тесная связь. Его слова передает газета New York Post.

«Есть два исследования, которые показывают, что у детей, которым рано сделали обрезание, уровень заболеваемости аутизмом в два раза выше, и весьма вероятно, что им давали тайленол (парацетамол. — «Газета.Ru»», — сказал Кеннеди президенту Дональду Трампу во время заседания кабинета министров.

Министр не уточнил, о каком исследовании идет речь, но датское исследование, проведенное в 2015 году и охватившее около 343 тыс. представителей поколения Z, показало, что обрезанные мальчики с большей вероятностью заболевают аутизмом в возрасте до 10 лет по сравнению с необрезанными сверстниками. Исследователи выдвинули гипотезу, что боль и стрессовое хирургическое вмешательство в раннем возрасте могут повысить риск возникновения проблем с неврологическим развитием, поведением или психологических проблем в будущем.

Заявление Кеннеди прозвучало через две недели после того, как Трамп сообщил, что тайленол «не полезен» беременным женщинам, если у них нет высокой температуры, предупредив, что это может повысить риск развития аутизма у ребенка.

Президент призвал матерей «терпеть», если они испытывают боль, и потребовал обновить инструкцию к препарату.

Ранее Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами