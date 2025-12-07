Мошенники заставили подростка украсть у родителей полмиллиона и уехать в Москву

В Ростовской области 16-летний подросток по указанию мошенников похитил у родителей полмиллиона рублей и повез деньги в столицу. Об этом сообщает УМВД Ростовской области.

Неизвестные связались со старшеклассником в одном из мессенджеров. Они убедили юношу, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, под угрозой уголовного преследования мошенники дали четкую инструкцию: взять все деньги из дома и на автобусе ехать в Москву для «решения проблемы».

Подросток тайно взял из дома 500 тысяч рублей семейных накоплений, и поехал на автобусе в столицу. Обнаружив пропажу сына и денег, отец обратился в полицию. Сотрудники ГАИБДД задержали автобус и сняли с него школьника на Каширском таможенном посту в Домодедово, всего в нескольких десятках километров от Москвы.

Подростка передали законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту мошенничества проводится проверка.

До этого аферисты выманили у башкирского старшеклассника все накопления родителей, сначала они заставили подростка провести дома обыск в поисках наличных, а затем вскрыть сейф. 16-летний юноша отдал мошенникам 12,5 млн рублей.

Ранее школьница вскрыла домашний сейф и отдала курьеру 1,8 млн рублей.