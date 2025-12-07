На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Трампа возмутился суперкарами с украинскими номерами в Монако

Сын Трампа: в Монако половина суперкаров с украинскими номерами
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Половина суперкаров в Монако имеют украинские номера. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что этим летом со своей девушкой отдыхал в Монако и ездил там на автомобиле.

«В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — сказал он.

По словам Трампа-младшего, Украина не является богатой страной, при этом чиновники там часто становятся фигурантами уголовных дел о хищении крупных сумм. Он отметил, что когда 20 лет назад был на Украине, то не видел там «изобилия богатства». При этом сейчас «вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», добавил бизнесмен.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее украинский политик заявил, что США взяли курс на смещение Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами