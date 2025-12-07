Сын Трампа возмутился суперкарами с украинскими номерами в Монако

Половина суперкаров в Монако имеют украинские номера. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что этим летом со своей девушкой отдыхал в Монако и ездил там на автомобиле.

«В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — сказал он.

По словам Трампа-младшего, Украина не является богатой страной, при этом чиновники там часто становятся фигурантами уголовных дел о хищении крупных сумм. Он отметил, что когда 20 лет назад был на Украине, то не видел там «изобилия богатства». При этом сейчас «вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», добавил бизнесмен.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее украинский политик заявил, что США взяли курс на смещение Зеленского.