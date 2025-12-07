На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша не получила приглашения на саммит по Украине в Лондоне

Polsat: Варшаву не пригласили на лондонский саммит по Украине
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша не получила приглашения на саммит в столице Великобритании, на котором будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Выступая в эфире программы «Президенты и премьер-министры», бывший глава правительства страны Лешек Миллер подчеркнул, что Варшава давно не участвовала в подобных встречах. Экс-глава государства Бронислав Коморовский заявил, что отсутствие Польши на саммите связано с ее слабостью по сравнению с приглашенными в Лондон государствами. Еще один бывший премьер Вальдемар Павляк подчеркнул, что из-за действий нынешнего польского президента Кароля Навроцкого, который отталкивает Украину от Польши, Варшаве будет трудно участвовать в диалоге по стратегическим европейским вопросам.

5 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Варшаве.

Ранее Навроцкий заявил, что Украина обороняется благодаря Польше.

