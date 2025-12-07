Литва может прекратить автобусные рейсы с Белоруссией

Литва может прекратить регулярные автобусные пассажирские рейсы с Белоруссией. Об этом агентству BNS рассказал министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

«Вопрос находится на стадии обсуждения. Надо уяснить, как это подействует на белорусский режим: будет ли для него болезненной мерой, или еще больше вызовет враждебное отношение к Евросоюзу», — сказал он.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

30 ноября МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в ЕК с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Белоруссии в связи закрытием границы. В частности, республика разрабатывает пакет санкций против Минска, к которым просит присоединиться ЕС.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия Литвы на границе.