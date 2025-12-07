На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев предупредил о рисках прихода нового «Байдена» к власти в США

Медведев: приход в Белый Дом нового «Байдена» уничтожит все ростки прагматизма
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового президента, похожего на бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой».— «Газета.Ru»)», — заявил он.

По словам Медведева, появление в правящих кругах США подобного политика помешает американской стороне. В своем посте зампред Совбеза назвал политику действующего лидера Дональда Трампа «великодержавным прагматизмом», а Байдена — «глобалистским маразмом».

В этом же посте он выразил мнение, что России пойдут на пользу противоречия между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Кроме того, Медведев предупредил, что если европейцы начнут наращивать свои военные возможности, то это окончательно «похоронит» их экономики и приведет к установлению диктаторских режимов.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине.

