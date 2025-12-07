На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев рассказал о влиянии противоречий между США и Евросоюзом на Россию

Медведев: России на пользу противоречия между Вашингтоном и Евросоюзом
Екатерина Штукина/РИА Новости

России на пользу противоречия между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка», — заявил он.

Медведев добавил, что даже американский предприниматель Илон Маск приложил к этому руку, пожелав Евросоюзу распада на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать принадлежащую миллиардеру соцсеть X.

Зампред Совбеза объяснил, что для российской стороны «лучше великодержавный прагматизм [президента США Дональда] Трампа, чем глобалистский маразм [бывшего президента США Джо] Байдена».

В этом контексте Медведев упомянул новую Стратегию национальной безопасности, подготовленную действующей администрацией Белого дома. По мнению политика, она демонстрирует реальные оценки многих современных вызовов. При этом он призвал не преувеличивать значение подобного документа, поскольку это лишь «набор политических деклараций».

5 декабря Белый дом представил обновленную стратегию нацбезопасности США. В частности, в качестве приоритетов в документе обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине.

