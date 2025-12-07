На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон пригрозил Китаю пошлинами на фоне торговых разногласий

Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС в ближайшие месяцы
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Европейского союза (ЕС), если Пекин не примет мер для урегулирования проблемы торгового дефицита. Об этом французский лидер заявил в интервью газете Echos.

«Я сказал [Пекину], что если он не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на китайские товары», — сказал глава государства.

Макрон добавил, что он обсуждал подобный вариант развития событий с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом, по словам президента, он верит в возможность мирного урегулирования торговых разногласий с китаем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее глава евродипломатии оценила возможность давления на Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами