Глава евродипломатии оценила возможность давления на Китай

Каллас: возможности ЕС оказывать давление на Китай ограничены
Глубокие экономические связи между Европейским союзом и Китаем ограничивают его возможности оказывать давление на Пекин в связи с российско-украинским конфликтом. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в Брюсселе, передает Bloomberg.

«Китай тоже может навредить вам, и это проблема. Если вы не готовы платить ту цену, которую они собираются вам навязать, тогда трудно действовать», — сказала она.

ЕС пытается заставить Пекин прекратить помогать Москве обходить санкции. В октябре он ввел ограничительные меры против нескольких китайских компаний.

По словам Каллас, без поддержки Китая Россия завершила бы конфликт на Украине.

ЕС заплатит высокую цену, когда нацелится на Китай и введет против него санкции, учитывая, что Пекин контролирует цепочки поставок Европы и остается жизненно важным экспортным рынком, подчеркнула глава евродипломатии. Она призвала союзников совместно противостоять Китаю, отметив, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны также страдают от действий Пекина.

В последние недели, отмечает Bloomberg, ЕС увидел, насколько уязвимы его компании. Это произошло после того, как Китай ограничил поставки редкоземельных минералов, используемых для производства самых разных товаров — от аккумуляторов для электромобилей до военной техники, требуя от компаний получать разрешения на импорт.

Европейские автопроизводители недавно столкнулись с нехваткой чипов после того, как голландский производитель чипов Nexperia, принадлежащий Китаю, прекратил поставки из-за политического спора.

Ранее Каллас заявила, что Китаю невыгодно окончание конфликта на Украине.

