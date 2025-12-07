На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу посетит Вьетнам и Лаос

Шойгу встретится с президентами Лаоса и Вьетнама
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на предстоящей неделе совершит визит в Лаос и Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«На предстоящей неделе секретарь СБ РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направится с рабочим визитом во Вьетнам и в Лаос», — рассказали в аппарате Совета безопасности.

В Лаосе и Вьетнаме у Шойгу запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством стран и главами силовых структур. Также секретарь СБ посетит мемориалы павшим героям и советским летчикам и ряд объектов оборонно-промышленного комплекса.

В ноябре Шойгу совершил визит в столицу Омана Маскат, где провел переговоры с высшим руководством султаната по проблемам безопасности.

До этого секретарь Совбеза РФ в рамках встречи с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой сообщил, что Россия планирует в 2026 году провести первый международный форум по безопасности.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил об успехах Москвы и Вьентьяна в вопросах безопасности.

