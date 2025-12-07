На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что никто не хочет быть ответственным за изъятие активов России

Песков: никто не хочет делить с Бельгией ответственность за изъятие активов РФ
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Никто не хочет делить ответственность с Брюсселем за возможное изъятие активов России, но «деньги очень хотят». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Бельгийцы разумно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая», — сказал он.

Однако, по словам представителя Кремля, никто не хочет давать гарантии Бельгии.

«Делить с ними ответственность никто не хочет», — отметил Песков.

6 декабря сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов.

А накануне стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины. В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии, но не приняли практических решений.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами