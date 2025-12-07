Песков: никто не хочет делить с Бельгией ответственность за изъятие активов РФ

Никто не хочет делить ответственность с Брюсселем за возможное изъятие активов России, но «деньги очень хотят». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Бельгийцы разумно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая», — сказал он.

Однако, по словам представителя Кремля, никто не хочет давать гарантии Бельгии.

«Делить с ними ответственность никто не хочет», — отметил Песков.

6 декабря сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов.

А накануне стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины. В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии, но не приняли практических решений.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.