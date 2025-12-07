Помощник президента РФ рассказал об отношении Путина к Кушнеру

Президенту России Владимиру Путину импонирует зять американского лидера Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, который присоединился к обсуждению урегулирования на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — заявил он.

По словам Ушакова, Кушнер «хотел прочувствовать идеи» президента России в контексте украинского урегулирования. Он добавил, что в этом вопросе встреча была весьма успешной.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.