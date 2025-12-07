Украина «активно ищет» решение ключевых вопросов в мирных переговорах

Посол Украины Стефанишина: пока не решены ключевые вопросы для наступления мира

В переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине остаютя нерешенными ключевые вопросы – территориальная проблема и вопрос о гарантиях безопасности. Об этом заявила посол Украины в США Ольша Стефанишина, передает CNN.

«Основные проблемы на данном этапе связаны с вопросами территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — подчеркнула она.

По словам дипломата, «более подробная информация» о результатах переговоров последует позднее.

Как отметила Стефанишина, результаты мирного процесса должны быть «реалистичными и приемлемыми».

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры возможного урегулирования.

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, остается одной из самых чувствительных тем переговоров. Станция находится под контролем России с весны 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения безопасности объекта и сохранения режима недопущения военных действий вокруг него.

Вторым проблемным пунктом Келлог назвал территорию Донецкой народной республики. Россия объявила о включении ДНР в свой состав в 2022 году. Киев, в свою очередь, настаивает на полном восстановлении территориальной целостности страны, включая Донецкую и Луганскую области, а также Херсон и Запорожье.

