Европа убеждает Зеленского не уступать территории по мирному соглашению

Bloomberg: Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа стремится убедить украинского лидера Владимира Зеленского не уступать территории России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Главная цель континента (Европа – «Газета.Ru») — избежать ситуации, когда США вынудят потрепанного Зеленского вывести войска с украинского Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных американских гарантий безопасности», — говорится в сообщении издания.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры возможного урегулирования.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, остается одной из самых чувствительных тем переговоров. Станция находится под контролем России с весны 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения безопасности объекта и сохранения режима недопущения военных действий вокруг него.

Вторым проблемным пунктом Келлог назвал территорию Донецкой народной республики. Россия объявила о включении ДНР в свой состав в 2022 году. Киев, в свою очередь, настаивает на полном восстановлении территориальной целостности страны, включая Донецкую и Луганскую области, а также Херсон и Запорожье.

Ранее ВСУ пытались провести прорыв, чтобы спасти офицеров НАТО.

