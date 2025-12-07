Политолог назвал причину исчезновения влиятельного советника Трампа

Политолог Алхименков: дочь Трампа Иванка вынужденно отстранилась от его дел

В начале второго срока президента США Дональда Трампа покинул влиятельный советник в лице его старшей дочери Иванки. Ей пришлось вынужденно отстраниться от дел, рассказал «Ленте.ру» кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

Эксперт пояснил, что финансовые и политические элиты США, с которыми была тесно связана семья Трампа, более либеральны по взглядам, чем он. Из желания сохранить бизнес-связи Иванке пришлось дистанцироваться от политики отца, отметил Алхименков.

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — сказал он.

При этом муж Иванки, бизнесмен Джаред Кушнер продолжает играть ключевую роль в международных делах Трампа. В частности, 2 декабря он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

