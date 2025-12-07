На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли секрет эффективных ударов по Украине

Подоляка: РФ стала бить по Украине утром для повышения эффективности ударов
Станислав Красильников/РИА Новости

Новое техническое оснащение беспилотников ВС РФ, разведка и изменение тактики повысили эффективность массированных ударов России по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Юрий Подоляка.

«Я уже обращал внимание, что сегодня наши БПЛАшники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем, два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели», — подчеркнул он.

Это, по мнению Подоляки, резко увеличило эффективность ударов по Украине.

Кроме того, техническое изменение российских беспилотников также играет роль, по словам военблогера. БПЛА ВС России стали быстрее, улучшив также возможность летать на сверхмалых высотах.

Вместе с тем Подоляка назвал фактор разведки одним из наиболее важных для нанесения ударов.

«За истекшие уже четыре почти года войны, наша разведка, начиная буквально с нуля, создала мощнейшую и многоуровневую систему обнаружения целей», — отметил он.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Ранее военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине.

