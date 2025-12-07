Украина может столкнуться с «общей остановкой» работы энергосистемы

Рано или поздно энергетическая система Украины рухнет на фоне массированных ударов ВС России ракетами и беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Юрий Подоляка.

«Далее такие удары будут все более и более ощутимыми по последствиям. И рано или поздно система рухнет и наступит общая ее остановка. Не навсегда, но это не так уж и важно. Важно, что вернуть ее в то же самое состояние будет довольно легко и при все меньшем количестве использованных средств поражения», — подчеркнул он.

Как отметил военблогер, удар ВС России 6 декабря по Украине с точки зрения последствий для энергетики стран был одним из самых тяжелых.

Украинские атомные электростанции (АЭС) снизили выработку электроэнергии после массированного удара ВС России по Украине.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Ранее военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине.