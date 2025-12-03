На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предположили сроки взятия оставшейся части ДНР

Аналитик Кнутов: ВС РФ могут взять оставшуюся часть ДНР за полгода
Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России может взять под контроль оставшуюся часть территории ДНР, находящуюся под контролем ВСУ, в течение полугода. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Сейчас РФ работает над освобождением Покровско-Мирноградской агломерации. Я думаю, что до конца года мы завершим взятие этих территорий. Дальше встанет самый тяжелый вопрос — Славянск. Этот город наряду с Краматорском — достаточно мощный укрепрайон. Его взятие может занять от нескольких месяцев до полугода», — сказал Кнутов.

Он напомнил, что высота Краматорска над уровнем моря – 177 метров, в то время как Славянск находится «почти внизу». Поэтому после взятия Краматорска освобождение Славянска будет происходить намного быстрее. По его словам, именно из-за местности существуют определенные проблемы при освобождении территории Донбасса от ВСУ.

До этого эксперт Сергей Латышев заявлял, что американский лидер Дональд Трамп, прикрывшись введенными санкциями, которые сам же считает неэффективными, дал России срок в полгода на взятие под контроль всей территории Донбасса.

Ранее в Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО.

