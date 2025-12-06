Европа может предпринять против России военные провокации, попытавшись запустить ракеты по территории РФ, однако это не окажет никакого эффекта. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

«Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, такие действия будут просто «актом отчаяния» и не смогут ничего изменить в меняющейся расстановке сил на международной арене.

Как отметил бывший советник Пентагона, руководство Европы безуспешно стремится вызвать страх перед Россией у своего населения.

На этом фоне издание Steigan сообщало о том, что европейские страны обанкротятся из-за кризиса на Украине, который не привел к результатам на поле боя и не смог нанести ущерб Москве.

Ранее в Госдуме указали на опасную тенденцию для Украины.