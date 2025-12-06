На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-советник Пентагона заявил, что Европа может запустить ракеты по России

Экс-советник Макгрегор: военные провокации ЕС не повлияют на Россию
Global Look Press

Европа может предпринять против России военные провокации, попытавшись запустить ракеты по территории РФ, однако это не окажет никакого эффекта. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

«Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, такие действия будут просто «актом отчаяния» и не смогут ничего изменить в меняющейся расстановке сил на международной арене.

Как отметил бывший советник Пентагона, руководство Европы безуспешно стремится вызвать страх перед Россией у своего населения.

На этом фоне издание Steigan сообщало о том, что европейские страны обанкротятся из-за кризиса на Украине, который не привел к результатам на поле боя и не смог нанести ущерб Москве.

Ранее в Госдуме указали на опасную тенденцию для Украины.

