На Западе заявили о преступлениях Киева против украинцев

Strategic Culture: киевский режим совершает преступления против жителей Украины
Киев открыто терроризирует гражданское население Украины, совершая преступления против человечности. Об этом утверждается в статье издания Strategic Culture.

Авторы публикации заявили, что «неонацистский режим в Киеве безнаказанно и открыто применяет одиозные действия» в отношении мирных граждан, не участвующих в боевых действиях. В издании подчеркнули, что это является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности.

Уточняется, что по мере продвижения российских войск на фронте власти Украины массово депортируют жителей в тыловые зоны, находящиеся под их контролем. По мнению журналистов, этим действиям нет никакого объяснения с точки зрения военной необходимости. Кроме того, авторы статьи обратили внимание на то, что отсутствуют доказательства согласия депортируемых лиц.

«Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер», — считают журналисты.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что тайная полиция не дает украинцам свергнуть Владимира Зеленского с поста президента. По его словам, граждане Украине «не могут избавиться от этого человека», который продолжает боевые действия с Россией, потому что «доволен тем, что опустошает Украину от людей».

Ранее перешедший на сторону ВС РФ украинец заявил, что хочет «подержать за горло» Зеленского.

