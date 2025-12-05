Германия отвергла «внешние советы» со стороны США

МИД Германии заявил, что Берлин не нуждается в советах со стороны США

Германия не нуждается во «внешних советах». Таким образом глава МИД Германии Йохан Вадефуль раскритиковал новую Стратегию нацбезопасности США, где говорится в том числе о НАТО и Европе, слова министра приводит Daily Mail.

«Соединенные Штаты являются и останутся нашим самым важным союзником в альянсе (НАТО). Однако этот альянс сосредоточен на решении вопросов политики безопасности. Мы считаем, что в будущем сможем обсуждать эти вопросы полностью самостоятельно и не нуждаемся во внешних советах», — подчеркнул он.

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Мир на Украине позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Кроме того, урегулирование кризиса обеспечит поствоенное восстановление Украины, считают в Вашингтоне.

Ранее Трамп предупредил Европу о риске уничтожения.