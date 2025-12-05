В Кремле допустили встречу Путина и Трампа

Ушаков: новый саммит Путина и Трампа возможен, но сигналов пока нет

Новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможен, но пока Москва не получала соответствующих сигналов от Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Он напомнил, что предыдущая встреча в Анкоридже была согласована за несколько дней. По словам Ушакова, при необходимости организацию нового саммита также можно провести в сжатые сроки.

«Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за 3-4 дня. Так что в принципе все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим», — сказал Ушаков.

На Аляске президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее Европа была «шокирована» печатным отчетом о встрече Путина и Трампа на Аляске.