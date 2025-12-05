На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле допустили встречу Путина и Трампа

Ушаков: новый саммит Путина и Трампа возможен, но сигналов пока нет
true
true
true
close
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможен, но пока Москва не получала соответствующих сигналов от Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Он напомнил, что предыдущая встреча в Анкоридже была согласована за несколько дней. По словам Ушакова, при необходимости организацию нового саммита также можно провести в сжатые сроки.

«Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за 3-4 дня. Так что в принципе все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим», — сказал Ушаков.

На Аляске президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее Европа была «шокирована» печатным отчетом о встрече Путина и Трампа на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами