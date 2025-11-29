США теперь не будут считаться с волей Украины и Евросоюза, поскольку их действия препятствуют заключению мирного соглашения. Об этом заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, в связи с этим Соединенные Штаты обратятся к более резким действиям.

«Я вспоминаю слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: «К черту ЕС». Эта фраза и сейчас уместна. Ведь у Европы нет денег, нет армии, нет серьезного вооружения, нет плана», — сказал Фуллер.

Аналитик добавил, что Европа не понимает, куда она идет и какова ее цель.

«Интересно, сколько времени потребуется Трампу, чтобы принять слова Нуланд о том, что ЕС идет к черту?» — задался он вопросом.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявид, что Трамп, вероятно, будет использовать коррупционный скандал на Украине для давления на ее лидера Владимира Зеленского с целью завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее в Госдуме заявили об «антимайдане» на Украине.