На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Трамп будет играть против Украины и Евросоюза

Аналитик Фуллер: Трамп начинает жестко играть против Зеленского и Европы
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

США теперь не будут считаться с волей Украины и Евросоюза, поскольку их действия препятствуют заключению мирного соглашения. Об этом заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, в связи с этим Соединенные Штаты обратятся к более резким действиям.

«Я вспоминаю слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: «К черту ЕС». Эта фраза и сейчас уместна. Ведь у Европы нет денег, нет армии, нет серьезного вооружения, нет плана», — сказал Фуллер.

Аналитик добавил, что Европа не понимает, куда она идет и какова ее цель.

«Интересно, сколько времени потребуется Трампу, чтобы принять слова Нуланд о том, что ЕС идет к черту?» — задался он вопросом.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявид, что Трамп, вероятно, будет использовать коррупционный скандал на Украине для давления на ее лидера Владимира Зеленского с целью завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее в Госдуме заявили об «антимайдане» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами