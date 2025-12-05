Литва намерена объявить чрезвычайное положение

Литва на следующей неделе может объявить чрезвычайное положение из-за метеозондов с контрабандой якобы из Белоруссии. Об этом заявила премьер страны Инга Ругинене, передает портал Delfi.

«В настоящее время разрабатывается правовая база и документы для чрезвычайной ситуации. (...) Специалисты приняли решение, что форма чрезвычайной ситуации будет оптимальной на сегодняшний день», — подчеркнула она.

В ноябре сообщалось, что Литва хочет в течение нескольких месяцев создать «творение лучших ученых и предпринимателей» для того, чтобы сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые Вильнюс связывает с белорусской контрабандой.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты с белорусской территории в Литву, используя для этого метеорологические зонды. По словам главы белорусского государства, литовцы на фоне закрытия границ решили заработать деньги на перепродаже сигарет. В такие условия людей поставили власти этих государств, которые прервали все торговые связи с Белоруссией, выстроив забор на границе, отметил он.

Ранее ЕС пообещал усилить давление на Белоруссию из-за прилетающих в Литву метеозондов.