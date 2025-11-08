В ЕС ожидают от США внесения ясности по сокращению военного присутствия в Европе

Евросоюз (ЕС) рассчитывает получить от США конкретику касательно предстоящего сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщил газете The Washington Pos (WP) еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Вопрос в том, когда [ожидать следующего этапа вывода войск США], с какой скоростью [будет длиться процесс] и так далее», — сказал он.

По словам еврокомиссара, если эта информация засекречена, она может быть передана в закрытом режиме. Чиновник отметил, что ЕС планировать, в частности, дальнейшие вложения в военную промышленность.

Кубилюс добавил, что европейские страны не требуют от США отказа от этой инициативы, а лишь хотят выработать «четкое практическое соглашение с Америкой». Он отметил, что в ЕС осознают, что США не планирует далее обеспечивать безопасность континента.

В начале сентября стало известно, что США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония. В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Румынии призвали США остановить вывод войск из страны.