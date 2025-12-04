Путин пошутил, что журналисты следили за ним как спецслужбы

Президент России Владимир Путин пошутил над индийскими журналистами, заявив, что они следили за ним как спецслужбы. Об этом он сказал во время беседы с руководством телеканалов Aaj Tak и India Today, стенограмма доступна на сайте Кремля.

Вице-президент India Today Group Калли Пури Бхандал отметила, что пресса три дня наблюдала за работой Путина и убедилась в его постоянной занятости.

«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», — сказал Путин в ответ на вопрос об отдыхе.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Российский президент уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

