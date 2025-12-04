Путин назвал российский город, который был столицей Древней Руси до Киева

Новгород был первой столицей Древней Руси, после чего этот статус перешел Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Журналист спросил у российского лидера, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев матерью городов русских.

«У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе.., а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», — сказал Путин.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он должен провести официальную встречу с премьер-министром Нарендрой Моди и поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме. Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

