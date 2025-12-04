Путин заявил о спекуляциях Запада на теме климата

Путин: политические элиты Запада спекулируют в том числе на теме климата

Политические элиты на Западе начали спекулировать на волнующих людей вопросах, в том числе теме изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководством медиахолдинга India Today Group.

«Политические элиты начали спекулировать на тех вопросах, которые людей волнуют. Окружающая среда важна? Очень важна. Это нас беспокоит? Очень беспокоит», — сказал он.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что ограничения Запада в отношении стран из-за перехода не зеленую энергетику похожи на «новый способ неоколониализма».

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин отказался оценивать действия Трампа.