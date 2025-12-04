Захарова отреагировала на присоединение Фарерских островов к санкциям против России

Захарова: Россия может принять контрмеры в ответ на санкции Фарерских островов

Присоединение Фарерских островов к санкциям против России вынуждает Москву рассмотреть возможность принятия ряда адекватных ответных мер. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном с 2022 года комплекс антироссийский шагов, делали это, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства», — заявила она.

Захарова отметила, что недружественные действия островов ставят под сомнение соблюдение фарерской стороной соглашения об отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года. По ее словам, они подрывают возможность двустороннего сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер.

Дипломат объяснила, что 2 декабря парламент Фарерских островов одобрил поправки в местное законодательство, которые создают правовую основу для расширения участия автономии в антироссийских санкциях Евросоюза.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия направила официальное предупреждение властям Фарерских островов о возможных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбопромышленных компаний.

По его словам, Москва рассчитывает, что парламент Фарер примет взвешенное решение и не станет нарушать действующее соглашение о сотрудничестве в сфере рыболовства.

