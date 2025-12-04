В МИД РФ обвинили Европу в подготовке к войне с Россией

Европа «целенаправленно» готовится к вооруженному столкновению с Россией и «маниакально» приписывает Москве намерение напасть. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на Совете министров иностранных дел ОСБЕ, передает ТАСС.

«Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая назначена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть», — сказал Грушко.

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией, и главным вопросом ближайшего периода станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. Он отметил, что стратегические документы Евросоюза предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что сделает войну с Россией возможной с 2030 года.

28 ноября посол РФ в Бельгии Денис Гончар сказал, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией. В то же время дипломат отметил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

Ранее в НАТО допустили возможность «упреждающих ударов» по России.