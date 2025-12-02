Сийярто: Европа готовится к войне с РФ, не ясно, удастся ли сохранить континент

Европа готовится к войне с Россией, и главным вопросом ближайшего периода станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерское агентство MTI.

Он отметил, что стратегические документы Евросоюза предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что сделает войну с Россией возможной с 2030 года. Сийярто призвал венгерских избирателей активнее участвовать в выборах 2026 года, чтобы предотвратить военные риски.

«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента», — сказал Сийярто на мероприятии в Жамбеке.

28 ноября посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией. В то же время дипломат отметил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

Ранее в Кремле заявили, что России необходимо готовиться к худшему на фоне угроз Запада.