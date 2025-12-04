На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил слова Трампа об ухудшении условий для Украины

Политолог Лукьянов: Трамп говорит об Украине, как о слабой стороне конфликта
Anna Rose Layden/Reuters

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай Федор Лукьянов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об ухудшении условий урегулирования конфликта для Украины. По мнению эксперта, глава Белого дома отдает себе отчет, что в нынешних условиях гораздо эффективнее давить на Киев.

«Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным», — пояснил Лукьянов.

При этом он напомнил, что Трамп часто непоследователен в своих словах: завтра он может сказать, что снова разочарован в России.

4 декабря Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта для Украины значительно ухудшились с февраля этого года. Политик напомнил, как говорил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце зимы, что у Киева «нет козырей».

По его мнению, именно начало 2025 года лучше подходило для заключения мира.

Ранее стали известны основные темы переговоров России и США по Украине.

