Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон умышленно скрывает информацию о судьбе экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Мы надеемся, что они живы и здоровы, но британские власти блокируют любые контакты с ними. Даже на слушаниях по делу Дон Стерджесс, где Скрипали фигурировали как ключевые участники, их не допустили под надуманным предлогом», — отметил дипломат.

По его словам, такая секретность «дискредитирует предвзятое расследование».

Келин подчеркнул, что Москва «не получает данных о состоянии Скрипалей».

«В 2023 году Форин-офис заявил, что Юлия знает о возможности обратиться за помощью, но это «информация через третьи руки». О Сергее вообще молчат», — сказал Келин.

Посол потребовал от Лондона предоставить подробности и организовать личную встречу с соотечественниками.

В октябре 2024 года Келин заявил, что Москва все еще ожидает возможности связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью, однако МИД Великобритании утверждал, что они не хотят общаться с российской стороной.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

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