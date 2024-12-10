Британские власти делают попытку спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Лондоне, которое передано в распоряжение РИА Новости.

В документе отмечается, что если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась властями Великобритании только в рамках «геополитических игрищ», то теперь она цинично используется для отвлечения внимания от истинной причины смерти Стерджес.

Посольство подчеркнуло, что Лондон, осознавая ответственность за судьбу собственной гражданки, пытается спрятаться за завесой антироссийских выдумок

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

В результате отравления отец и дочь Скрипали попали в больницу, врачам удалось их вылечить. Об их дальнейшей судьбе официально не сообщалось — по соображениям безопасности. В Скотланд-Ярде рассказали, что в ходе инцидента другие мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери 8 июля. Британские власти признали ее случайной жертвой применения «Новичка».

В июне сообщалось, что Скрипали не хотят выступать в суде в качестве свидетелей по делу о случайном отравлении бездомной Стерджес «Новичком». По версии следствия, женщина и ее любовник нашли вещество на помойке, замаскированное под духи, и распылили его.

Ранее Скрипалей обнаружили в Новой Зеландии под новыми именами.