Главу партии «Яблоко» оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Суд в Петербурге оштрафовал главу партии «Яблоко» Рыбакова за фото Навального
close
Пресс-служба партии «Яблоко»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1,5 тыс. рублей председателя политической партии «Яблоко» Николая Рыбакова за публичную демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно материалам дела, на странице Рыбакова в соцсети «ВКонтакте» 16 февраля 2024 года появилась фотография Алексея Навального. Публикация сопровождалась текстом, в котором на российские власти возлагалась ответственность за его смерть. Изображение было расценено как символика организаций, которые возглавлял Навальный и которые были признаны экстремистскими в 2021 году.

Сам Рыбаков в суд не явился. В письменных объяснениях, которые огласил его адвокат Борис Грузд, политик указал, что лично не размещал пост, поскольку в момент появления публикации находился в прямом эфире телеканала НТВ. По его версии, запись могла быть опубликована «из-за границы».

Защита намерена обжаловать решение суда.

В конце ноября аналогичное судебное решение было вынесено в отношении депутата петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Ольги Штанниковой. Основанием для возбуждения административного дела стала публикация с фотографией Навального от 2013 года, у которой было всего два лайка. Комментируя ситуацию, Рыбаков заявил, что исключительная задача этого суда — лишить Штанникову возможности участвовать в выборах.

Ранее замглавы приморского «Яблока» обвинили в реабилитации нацизма.

