В Британии объяснили причину введения новых санкций против РФ

Лондон ввел новые антироссийские санкции на фоне публикации итогов расследования дела британки Дон Стерджес, которой не стало в июле 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Великобритании.

Старджес не стало после контакта с неким отравляющим веществом. При этом власти Соединенного королевства считают, что это был некий «Новичок» якобы российского происхождения.

4 декабря правительство Великобритании заявило о введении санкций против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (до 2010 года носило название Главное разведывательное управление, ГРУ) и некоторых офицеров ведомства, которых обвиняют в организации враждебной деятельности на территории Украины и по всей Европе. Кроме того, в санкционный список были внесены восемь россиян за враждебную киберактивность.

19 ноября Соединенное королевство включило три компании и четыре физических лица из РФ в санкционный список. В том числе ограничения коснулись российской хостинг-компании «Медиа Лэнд» и ее руководства, якобы предоставлявших инфраструктуру для осуществления кибератак.

Ранее Лондон вывел из-под санкций дочерние фирмы российской компании «Лукойл».